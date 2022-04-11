Kürtçe konuşan öğretmene sürgün cezası

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir okulda öğretmenlik yapan Hüdai Morsümbül'e, öğrencileri ile Arapça ve Kürtçe konuştuğu için Mersin İl Mill Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. 23 yıllık Türkçe öğretmeni olan Morsümbül, görev yaptığı Ulubatlı Hasan ilköğretim Okulu'ndan, Yenitaşkent Yusuf Bayık Ortaokulu'na sürgün edildi.

K24 Haber'den Cesim İlhan'ın haberine göre Türkçe öğretmeni Hüdai Morsümbül hakkında 7 aydan bu yana süren bir soruşturma devam ediyordu.

Kampanya Bakanlıktan, soruşturma İl Milli Eğitimden

Mili Eğitim Bakanlığı'nın Ortaokullar'da Kürtçe Seçmeli Ders kampanyası için bulunduğu okuldaki öğrencilere tavsiyelerde bulunan Hüdai Morsümbül'e, Kürtçe dersleri teşvik ettiği için İl Milli Eğitim'den soruşturmalar açıldı.

Morsümbül yaşananları şu cümlelerle ifade etti: "Seçmeli ders kayıtları sürecinde yönetmelik gereği öğrencilerin ve velilerin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladım. O bilgilendirme gerçekleşmedi. Formdan Kürtçe çıkarılarak dağıtıldı, onu yine düzeltmeye çalıştım. Ardından da formun içinde Kürtçe olmamasına rağmen çocuklara Kurmanci ya da Zazaki seçebileceklerini belirttim. Tüm bunlarla ilgili yeni bir soruşturma açıldı. Ve o soruşturmanın içinde benim çocukları Kürtçe seçmeli derslere zorladığım iddiası da yer aldı. Seçmeli Kürtçe dersleri kampanyasının sonunda Mersin’e bin kitap gönderildi. Kitaplar Diyarbakır’dan kargo ile gelirken biz onları resmi bir törenle okuldaki kitap komisyonu incelemesinden geçtikten sonra okul kütüphanesine dâhil etmeyi planlıyorduk. Bununla ilgili yaptığım Twitter paylaşımı suç sayılmış. Bakanlığa şikayetten sonra az önce bahsettiğim incelemeye binaen benim sürgünüm gerçekleşiyor."

"Öğrencilerimin gözü önünde gözaltına almaya çalıştılar"

Kendisini göstermelik gerçeklerle gözaltına almaya çalıştıklarını ifade eden Hüdai Morsümbül, "İdarenin bilgisi dâhilinde öğretmenler odasında otururken silahlı ve sivil kıyafetli bir şahıs gelerek benim bir öğrenciyi darp ettiğimi, öğrencinin de karakola şikayet ettiği ve beni gözaltına alacağını belirtti. Ben de 657’ye tabi bir memur olduğumu, eğer öyle bir suç varsa okul içinde incelemenin tamamlanması ve savcılığa yansıması durumunda savcılığın da beni yazılı ya da telefon aracılığıyla ifadeye çağrılabileceğini söyledim. Bu şekilde beni gözaltına alamayacağını belirttim. ‘Ben de memurum, gerekirse seni kelepçeleyip götüreceğim’ diyerek bağırmaya başladı. Bu arada durumu öğrenciler de görüyordu. Ben öğretmenler odasına geçtim, şahıs da gitti. Diğer gün suç duyurusunda bulundum, bu gelen kişi gerçekten de polismiş. Bu polisin neden böyle başına buyruk davrandığı soruşturması savcılıkta yürüyor." dedi