'Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır' diyen AKP'li vekil yuhlandı

İstanbul Esenyurt’ta Van Dernekler Federasyonu 6’ncı Olağan Genel Kurulu düzenlendi.

Kurulda söz alan AKP Van Milletvekili İrfan Kartal, “2002 yılından beri Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır” ifadelerini kullandı. AKP’li Kartal’ın sözlerini katılımcılar alkış ve ıslıklarla protesto etti. Tepkilerin ardından Kartal, kurulu terk etmek zorunda kaldı.

HDP Van İl Örgütü’nün sosyal medya hesabından, “Van Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu’nda ‘Kürt sorunu yoktur’ diyen AKP Vekili İ. Kartal Vanlılarca protesto edildi. Genel Kurulu provoke eden AKP vekili partisinin Kürt sorunu olmadığını söyledi. Halkımızın en temel meselesini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz” paylaşımı yapıldı.