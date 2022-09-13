'Kurt siyasetçi' sözleri nedeniyle tutuklandı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, 2014 yılında Bitlis’te yapılan 450 milyon dolarlık Jeotermal Enerji Projesi’nde yolsuzluk iddiasında bulunduğu haberinde, dönemin AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e ‘kurt siyasetçi’ ifadesini kullanmıştı. Haberin ardından Aygül’e hakaret davası açılmıştı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, gazeteci Aygül hakkında 2015 yılında Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘basın yoluyla hakaret etmek’ suçundan 1.500 TL adli para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Aygül, daha sonra yaptığı bir taciz haberinden dolayı aldığı ceza üzerine hükmün açıklanması geri bırakılması kararı açıklanmış ve aldığı para cezası kesinleşmişti.

'Kararımın arkasındayım'

Cezanın açıklandığı 2021 yılının Kasım ayında yaptığı açıklamada, verilen cezanın basın ve ifade özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğunu söyleyen Aygül “Gazeteciyim ve güncel bir konuda haber verme maksatlı bir köşe yazısı kaleme almıştım. Görülen davada yazdığım yazıda söz konusu siyasetçi ile ilgili ‘kurt siyasetçi’ şeklinde bir tabir kullandım. Bu bir deyim ve anlamı da açık. İlgili kişi de bir siyasetçi. Eleştiri sınırları belli. Dava açılması bile abesken bu davadan ceza almak basın ve ifade özgürlüğü açısından çok acı bir durum. Mahkemenin bu kararına karşı sivil itaatsizlik hakkımı kullanıyorum, adli para cezasını ödemiyorum" demişti.

Adli para cezasını ödemeyi kabul etmeyen Aygül hakkında Tatvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından yakalama emri çıkarılmıştı.

Başka bir davası için gittiği Bitlis Adliyesi’nde gözaltına alınan Aygül, bugün tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

'1500 TL adli para cezası, 75 gün hapis cezasına tekabül ediyor'

Cezaevi önünde açıklama yapan Aygül’ün avukatı Burhan Aksoy cezanın basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olduğu için böyle bir karar aldığını söyleyerek “1500 TL adli para cezası, 75 gün hapis cezasına tekabül ediyor. Ödenmesi durumunda tahliye işlemi gerçekleşecek. Ödeme zamanı ve dolayısıyla hapis cezasının ne kadar süreceği müvekkilimin vereceği karara bağlıdır” diye konuştu.