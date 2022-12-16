Kurgu demişlerdi: Atkı olayı nasıl yaşandı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de sahnedeyken İmamoğlu'nun boynuna taktığı atkıyı göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu atkının hikayesini sizle paylaşmak istiyorum. Dün buradan ayrıldık ve giderken, genç bir kızımız... Arabamın camını çaldı ve boynundan bu atkıyı çıkardı, dedi ki 'Ekrem Başkanıma vereceksin Meral Abla, onun için dua edeceğim.' Dolayısıyla bu atkı Kıymet'in atkısı. Kalbinden dualar eden gencecik bir kızımızın atkısı. Biliyorum ki Ekrem Başkan onu bir emanet gibi saklayacaktır."

Sosyal medyada Ezgi Nur Öcel adlı bir kullanıcı arkadaşının Akşener'e bir atkı verdiğini Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla anlatmıştı.

Paylaşımına "Bugün arkadaşımın başına gelen o tatlı olay" notunu düşen kullanıcı, arkadaşıyla WhatsApp konuşmasını ve küpelerin fotoğrafını da eklemişti.