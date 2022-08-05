Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Global gıda fiyatları endeksi Temmuz ayında hızlı bir düşüş gösterdi. Endeks üst üste 4 aydır düşüş gösteriyor.

BM Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, geçen ay gıda fiyatları endeksi 13,3 puan veya yüzde 8,6 gerileyerek 140,9 puana geriledi.

Bununla birlikte endeks geçen yılın aynı ayına göre 16,4 puan veya yüzde 13,1 daha yukarıda kaldı.

Tahıl fiyatları endeksi yüzde 11,5 düşüşle 147,3 puan olurken, yağ fiyatları endeksi yüzde 19,2 düşüşle 171,1 puana indi.

Süt, et ve şeker endekslerinde de düşüş yaşandı. Süt fiyatları yüzde 2,5 düşerken, et fiyatlarında düşüş yüzde 0,5 seviyesinde kaldı. Şeker fiyatları ise yüzde 3,8 geriye geldi.