Küresel gıda fiyatları beşinci ayda da geriledi

Küresel gıda fiyatları arzda yaşanan mevsimsel artış ve bazı ürünler için talebin gerilemesiyle düşüşünü beşinci aya taşıdı.

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı artarken kuzey yarımkürede gerçekleşen buğday hasatları da arz sıkıntılarının gevşemesini sağladı.

Cuma günü yayımlanan Birleşmiş Milletler FAO Endeksi dünyada gıda maliyetlerinin Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 gerilediğini gösterdi. Endeks, Ocak ayından beri en düşük seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor.

Düşen gıda fiyatlarının derinleşen hayat pahalılığı kriziyle boğuşan tüketicilere bir miktar rahatlama sağlayabileceği ancak düşüşün 2008’den beri en büyük düşüş olan Temmuz’dan daha az olduğu ve fiyatların bir yıl öncesine göre daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Gıda fiyatları yüksek enerji fiyatlarının işleme süreçlerinin maliyetlerini artırmasıyla birçok ülkede gevşeme emareleri göstermiyor. Bununla birlikte hasatların uzun vadede çiftçilerin gübre kullanımını azaltmasıyla düşebileceği değerlendiriliyor.

Mısır hasadı üzerinde kuraklığın yarattığı endişeler tahıl fiyatlarında yaşanan düşüşün bir kısmını silinmesine neden oldu.

Öte yandan artan miktarda tahıl Ukrayna’dan yollanırken hacmin hala standart seviyelerin altında olduğu, kaybedilen tarım alanlarının ve düşük yerel fiyatların bir sonraki hasatı etkileyebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler FAO Endeksi ham gıdalar için ihracat rakamlarını baz alırken yüksek perakende fiyatlarını dikkate almıyor. Dolayısıyla öngörülen etkilerin tüketiciler tarafından hissedilmesinin vakit alması bekleniyor.