Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren raylı ulaşım sistemlerinin Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz’da; Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber’de katıldığı bir programda Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram tatili sebebi ile Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor.