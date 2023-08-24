Kurbağalıdere'de neler oluyor?

Su Ürünleri Kooperatifi geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kurbağalıdere'nin kıyı şeridi boyunca tam 600 metrelik bölümünü tel çitlerle çevrelemişti.

Hiçbir açıklama yapmadan yükseltilen çitler kısa süre içinde mahalle sakinlerinin dikkatini çekti ve tepki almaya başladı. Bunun üzerine kooperatif gerekçe olarak kıyıdaki balıkçı teknelerinin güvenliğini öne sürdü. Ancak gelen tepkilerin ardından İBB ekipleri çitlerin usulsüz olduğunu belirterek 11 Ağustos günü yıkım işlemlerine başladı.

Çitleri yükseltme kararını kim, nasıl aldı?

Kooperatif bu işlem için Tarım ve Orman Bakanlığı'na müracatta bulunduğunu ve gelen onayın ardından harekete geçtiğini söyledi.

Yine kooperatif yetkililerinin aktardığına göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de işlem hakkında önden bilgi verildi. İBB'den herhangi bir izin almak zorunda olmadıklarını belirten yetkililer gerekçe olarak da söz konusu alanın Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu söylüyor.

Yeni bir yat limanı mı oluşturulmak isteniyor?

İddialardan biri bu bölgenin mini bir yat limanına dönüştürülmek istenmesi. Osmanağa Mahallesi Muhtarı Serap Tuncer, "Kalamış Yat Limanı'nda fiyatlar çok yükseldi. Küçük yatlar için buranın da kiraya verileceğini düşünüyorum" dedi.

Eğer Tuncer'in iddiası gerçekleşirse söz konusu dar alanda yatların çıkardığı atıklar nedeniyle bir çevre kirliliği sorunu baş gösterecek. Daha da önemlisi uzun yıllar boyunca ıslah çalışmasıyla temizlenerek bugünkü haline kavuşan su, yeniden kirlenmeye başlayacak. Mahalle sakinleri tüm bu endişeler nedeniyle sürecin yakından takipçisi. Çok sayıda mahalleli çitlerin yükseltilmesinin ardından CİMER'e şikayet başvurusunda bulunmuş durumda.