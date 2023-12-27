‘Küratör krizi’yle gündeme gelmişti: İstanbul Bienali Direktörü görevden ayrılıyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında küratör kriziyle gündeme gelen İstanbul Bienali’nin direktörü Bige Örer görevinden ayrılıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, 2008’den bu yana İstanbul Bienali Direktörü olan ve 2018’de İKSV Güncel Sanat Projeleri’nin direktörlüğünü de üstlenen Bige Örer, çalışmalarına farklı projelerde devam etmek üzere İKSV’deki görevlerinden 15 Ocak 2024 itibarıyla ayrılma kararı aldı.

Bienale ve vakfa bugüne kadarki katkıları için Bige Örer’e teşekkür eden İKSV, 18. İstanbul Bienali için hazırlıkların "bienal ekibinin koordinasyonunda, planlandığı şekilde" devam ettiğini duyurdu. Yeni direktörün belirlenme sürecine dair duyurununsa ilerleyen günlerde yapılacağı açıklandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz Ağustos ayında 18. İstanbul Bienali etrafında yaşanan küratör krizi iktidarın sanata uyguladığı planlı baskının bir örneği olarak yorumlanmıştı.

İki yılda bir düzenlenen İstanbul Bienali'nin organizatörü İKSV, uluslararası uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu'nun 2024'te düzenlenecek Bienal'de küratörlük için oybirliğiyle önerdiği Defne Ayas'ı reddetmişti.

Ayas'ın yerine, Danışma Kurulu üyesi Iwona Blazwick göreve atanmış, Blazwick’in seçenlerden seçilen pozisyona geçmesiyle Danışma Kurulu’nun diğer üç üyesi istifa etmiş ve kriz büyümüştü.

Ayas isminin reddedilmesinde Bienalin destekçileri arasında olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın itirazının ve uyguladığı baskının olduğu gündeme gelmişti.