Kuran kursunda çocuklara cinsel istismar ve işkence yapılmıştı: Dava başladı

Erzurum'un Merkez Palandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Diyanet Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda kalan çocuklar ailelerine yurtta belletmen olarak görev yapan H.A.'nın kendilerini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söylemişti. Bunun üzerine 2 Aralık 2021 tarihinde H.A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında kursta kalan ve yaşları 10 ila 12 arasında değişen 13 çocuğun ise işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin takip ettiği yargılama Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmanın çocuk hakları gereğince kapalı yapılması ve duruşmayla ilgisi olmayanların salonu boşaltmaları talebimiz mahkeme heyetince reddedildi.

Darp, hakaret, işkence...

Çocuklardan 8’inin mahkemece dinlenmeleri için adli görüşme odasında hazır edildiğini kalan 6 çocuğun dinlenmemesi için direndiklerini sosyal medya hesabından duyuran Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin açıklamaları şöyle:

"Çocuklar ifadelerinde kafalarına Kuran ile vurulduğunu, duvardaki Atatürk resimlerine doğru kafalarını çarptırılarak, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 'haydar' isimli sopalarla dövüldüklerini, ağır hakaretlere uğradıklarını, bu olayların her gün yaşandığını anlatıyor.

Çocukların annelerinden biri çocuğunun ve diğer iki çocuğun idareci odasına kilitlenerek dövüldüklerini, işkence sanığı Kuran kursu idarecisinin 'Sizi buradan kim kurtarabilir, bundan sonra H’nin (istismar faili) sözünü dinleyeceksiniz' dediğini anlattı.

'Çocuğumun hayatını mahvettiler'

Çocukların babalarından biri oğlunu devletin kurumuna emanet ettiğini, hafızlık eğitimi almasını istediğini ama çocuğunun başına gelmeyen kalmadığı için sonuna kadar şikayetçi olduğunu söyledi: 'Hesap vermelerini istiyorum, ailecek tedavi görüyoruz çocuğumun hayatını mahvettiler'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın suçtan zarar gören olmadığını savunduğumuz için katılma talepleri reddedildi. Suça mahal verenler davacı olamaz!"

Çocukların ifadesi alınıyor

Çocukların ifadesinin alınmasına tepki gösteren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma aşamasında kendisine ve arkadaşlarına dayak iddialarını anlatan çocuklardan biri ifadesini değiştirerek 'Benim yüzümden ailelerinin dağılmasına gerek yok, arkadaşlarım iftira attılar' dedi. Çocukları onlarca kişinin önünde sorgulamanın sonuçlarına karşı uyarmıştık! Diğer dinlenen çocuklar kendilerinin ve arkadaşlarının dövüldüklerini tekrar teyit ettiler.

Çocuklardan biri çok ağır dayağa maruz kaldığını, çocukların boğazlarının sıkıldığını anlatmıştı. Duruşmada ise bunların yaşanmadığını söyledi. Mahkeme başkanı çelişkiler nedeniyle çocuğa önceki ifadelerinde verdiği detayları hatırlattı. Bunlar çocukların taşımaması gereken yükler!

Avukatlarımız, Kuran kursu müdürü ve belletmenin çevresi tarafından aileler ve çocuklar üzerinde baskı yapıldığı için ifadelerin değiştirildiğini söyledi. 5 Temmuz’da görülen ilk duruşmada sanıkların yakınları tarafından mağdur çocukların aileleri ve avukatlarına karşı fiziksel ve sözlü şiddet uygulandı. Duruşma salonunda müvekkillerimiz ve diğer anne babalar tekmelendi ve ağır hakaretlere uğradılar. Avukatlarımız adliyede bir odadan güvenlikleri nedeniyle uzun süre çıkamamışlardı. Bu sebeple bu celse dinlenilen aileler ve çocukların çoğunluğu ifadelerini değiştiriyor."