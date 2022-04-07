Kuran kursunda çocuk istismarını haberleştiren kanallara ceza kesen RTÜK'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Halk TV, Tele1 ve KRT'yi Erzurum'da bulunan Kuran kursundaki çocuk istismarını haberleştirdikleri için şikayet etmesi sonrası, RTÜK ilgili kanallara para cezası kesmişti.

Açıklamada, "Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, üst kurulda dün alınan karar, üç medya kuruluşunun, yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir" iddiasında bulunuldu.

Söz konusu mahkeme kararı da olayın üzerini kapatmak adına alındığı gerekçesiyle tepki çekmişti.