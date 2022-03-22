Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kur korumalı TL mevduat sisteminde değişiklik yapıldı.

Gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek bankalardaki döviz hesapları için tarih sınırı kalktı. Kur korumalı mevduat sistemlerine katılan kişilere, vade sonunda hesaplarını yenileme imkanı getirildi.

Uygulama başlarken 21 Aralık itibariyle mevcut olan dolar, Euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni düzenlemede gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek döviz hesaplarına tarih sınırı konulmadı. Düzenlemeye göre; altın hesabı, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, kur korumalı mevduat hesaplarına çevirenlere, vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

Yurt içi yerleşik tüzel kişi/şirketlerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek hesapları için ise 31 Aralık 2021 tarihi belirlendi.

Yurt dışında yaşayan ve kur korumalı mevduat sistemine dahil olan vatandaşlara da vade sonunda yenileme hakkı getirildi. Hesap sahibinin, talep etmesi halinde Merkez Bankasınca belirlenen kapsam, usul ve esaslara göre yenileme hakkını kullanabileceği belirtildi.

Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.