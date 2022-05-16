Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 16,3 milyar TL'ye çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımladı.

Buna göre, nisan ayında mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler 4,6 milyar TL oldu.

KKM'nin mart ayıyla birlikte bu enstrümanların bütçe yükü 16,3 milyar TL'ye çıktı.

Dolar/TL, yaklaşık 10 günlük yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15.55'in üzerine çıktı. Bu yükelişle beraber TL'nin iki haftalık değer kaybı yüzde 4,5'e ulaştı.