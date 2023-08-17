Kur Korumalı Mevduatın bütçe yükü rekor kırdı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) gideri Temmuz ayında 34,5 milyar lira ile bu yılın en yüksek aylık seviyesini gördü.

KKM’nin bütçe yükü Mayıs ayında 1,63 milyar lira olmuş, Haziran’da ise 20,6 milyar lira seviyesine yükselmişti.

KKM giderleri Ocak-Mayıs arasında aylık bazda 600 milyon lira-1,6 milyar lira arasında seyrederken son iki ayda ciddi yükseliş yaşandığı gözlendi.

Merkezi bütçede cari transferler altında yer alan toplam KKM gideri de yılın ilk yedi ayında 59,5 milyar liraya ulaştı. KKM'nin merkezi bütçeye maliyeti geçtiğimiz yıl 92,5 milyar lira olmuştu.