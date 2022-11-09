Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar

KYK borçlarının faizlerinin silinmesinden Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının süresini uzatmaya kadar pek çok düzenlemeyi kapsayan torba kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, 31 Aralık 2022’de sona erecek olan KKM uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Buna göre 2022 sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerin TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi ve dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olacak.

Türk lirasına çeviren mükelleflerin, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları istisna kapsamında tutulacak.

Eylül ayı sonunda torba kanunun detayları hakkında bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kur korumalı mevduatın içeriğinde değişiklik olmayacağını, yalnızca sürenin 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacağını söylemişti. Elitaş, “Özellikle işletmelerin bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar” demişti.