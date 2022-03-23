Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme: Vergi alınmayacak, 21 Aralık şartı kaldırıldı 

Kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Yeni kararla, vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarının güncellenmesine yönelik teşvik geldi.

Vergi alınmayacak

Karara göre; kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında sıfır olarak uygulanacak.

TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı getirildi

Öte yandan, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre; sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı getirildi.

Dövizden dönüş için 21 Aralık şartı kaldırıldı

Uygulama başlarken 21 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni kararla bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Düzenlemeye eklenen hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.