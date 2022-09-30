Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapıldı. Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesine göre, şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek.​​​​​​