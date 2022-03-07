Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kur korumalı mevduat sisteminde vadesi gelenlere yenileme imkanı getirildi.

Vadesi dolan ancak sistemde kalmak isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.

Öte yandan, bir değişiklik de yurt içi yerleşik tüzel kişiler için kur korumalı mevduatta dövizden Türk Lirası'na dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Böylece, şirketler dövizlerini 3 aylık süre için dönüştürebilecek ve vade sonunda ise yenileme imkanına sahip olabilecek.