Kur korumalı mevduat hesaplarında süre uzatıldı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) olarak nitelendirilen Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapılarak, 2023 yılı sonuna kadar açılan hesapların da bu kapsamda desteklenmesi hükme bağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Şubat 2022 tarihli 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan, mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı desteklenmesini öngören karar kapsamında, destekten yararlanabilmek için hesap açma süresi uzatıldı.

Bir diğer ifade ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılan hesaplar, kur korumalı mevduat desteklerinden yararlanabilecek.

Destekten yararlanmak için gerekli olan 90-370 gün arasındaki vade alt ve üst sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.