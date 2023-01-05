Kur Korumalı Mevduat hesaplarında büyük düşüş

Dolar kurunun 2022 sonunda 2 ay boyunca 18.60-18.70 aralığında görece bir yatay seyir izlemesi Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününe hem ilgiyi azalttı hem de vadesi dolan hesaplarda yenileme oranlarını düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre 30 Aralık haftasında toplam KKM hesapları 1 trilyon 415 milyar 302 milyon liraya düştü. 2022'nin son haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık düşüş yaşandı.

Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlanmıştı. Son yaşanan düşüş hem miktar hem de oran olarak KKM'deki en sert gerileme oldu. KKM hesaplarındaki toplam miktar 30 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

21 Ekim'den bu yana ise KKM'de yukarı ve aşağı yönlü haftalık değişimlerin hepsi yüzde 1 oranının altında yaşanmıştı.