Kur korumalı hesaplardaki paranın miktarı 1 trilyon liraya yaklaştı

Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesine karşı alınan önlemlerden biri olarak servis edilen Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yatırılan paralar son günlerde artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayınladığı verilere göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki toplam tutar 26 milyar 848 milyon TL artarak 930 milyar 986 milyon liraya ulaştı.

Mevduat hesaplarına yatırılan paraların artışına paralel olarak bankacılık sektöründen de gelir artışı gözlendi. 22 Aralık'tan bu yana uygulanan Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yapılan yatırımlarda artışın devam etmesi bekleniyor. Tırmanış bu haliyle devam edersek Haziran ayının sonunda 1 Trilyon Türk Lirası değerine ulaşması beklenen mevduat hesapları özellikle son bir kaç haftada yukarı doğru ivme kazandı.