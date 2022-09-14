Kupa elemelerinde kavga... Kafasına tekme attı

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında karşı karşıya gelen Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçının 52. Dakikası meydana gelen pozisyon sonrası ortalık karıştı.

Ardahan Spor oyuncusu Erhan Çınar ikinci sarıdan kırmızı kart yiyerek oyun dışı kaldı. Kırmızı kart gören Çınar, yerde yatan Kars 36 Sporlu futbolcunun kafasına tekme attı.

Çıkan kavganın ardından sahaya polis indi. Başka oyuncuya ise yumruk atan Erhan Çınar, yaptığı hareketler sonrası sosyal medyada büyük tepki topladı. Maçın kazananı 4-2'lik skorla Kars 36 Spor oldu.