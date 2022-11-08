Kumarhaneye 'dokuz' kilitli önlem

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle’de bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

DHA'nın haberine göre ‘Danışmanlık ve eğitim hizmeti’ verdiği ileri sürülen işyerine baskın yapan ekipler, tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını belirledi.

Ekipler yaptıkları araştırmada iş yerinin giriş kapısının polis baskınına karşı dokuz kilitle güçlendirildiğini, kumar malzemelerinin ise kimyasal maddeyle eritildiğini tespit etti.

Operasyonda kumar oynayan 70 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.