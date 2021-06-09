Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı için TFF'ye yazı

Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda da değişmemesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) talepte bulunduklarını duyurdu.

Kulüpler Birliği tarafından paylaşılan yazı şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na

Aşağıda imzası bulunan külüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi,

Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz...

TFF'ye gönderilen belgede ayrıca kulüp başkanlarının imzaları da yer aldı. Bazı kulüplerin ise imza vermediği görüldü."