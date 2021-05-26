Kulüp başvuru yaptı, Gençlerbirliği taraftarından açıklama: Küme düşme kaldırılmasın

Denizlispor ile Erzurumspor'un ardından Gençlerbirliği de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Gençlerbirliği taraftarından açıklama: Küme düşme kaldırılmasın!

Gençlerbirliği taraftar grubu Ultraskardeşler, kulübün başvurusunun ardından "Küme düşme kaldırılmasın!" başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Küme düşme kaldırılmasın!

Beceriksiz yönetimler, menejer oyunları ile kulüplerin içi boşaltıldı. Birileri kendi çıkarları için kulüplerinin yok oluşuna göz yumdu. Şimdi ise rantları eksilmesin diye, daha çok gelir gelsin, daha çok yiyelim derdindeler. Bu kişiler küme düşmenin kaldırılmasını istiyorlar.

Gençlerbirliği de maalesef bu süreçten geçerek küme düştü.

Biz Gençlerbirliği taraftarları olarak haketmediğimiz hiç bir şeyi kabul etmiyoruz!

Düştüysek , buna neden olanlarla hesaplasiriz.

1. lig'de mücadele eder hakkımızla yeniden süper lige çıkarız. Bize yakışan da budur!

GB yönetimi sakın ha kimseye yalakalık yapmayın, Boynumuzu eğdirmeyin. Başkasın da hakkını yemeyin!

Kendi hatalarınızı örtmek için bu yola başvurmayın!

Küme düşme kaldırılması !

Gençlerbirliği /

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