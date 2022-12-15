Külünk: Akşener İmamoğlu ile birlikte el ele vermiş, CHP'yi yıkmak için ne kadar gayretliler

Sedat Peker'den aldığı iddia edilen 10 bin dolarla gündem olan AKP MKYK üyesi Metin Külünk, Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezasına ilişkin açıklamada bulundu.

Külünk, "Dün akşam saatlerinden bu yana gerçeklikle alakası olmayan, buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz. Üretilmek istenen bir sahte kahraman kurgusu. Planlı, tamamen mekanik, kurulu..." dedi.

Külünk, "Ayrıca çok enteresan, Sayın Akşener İmamoğlu ile birlikte el ele vermiş CHP'yi yıkmak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için ne kadar gayretliler" iddiasında bulundu.