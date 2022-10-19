Kültür Yolu'ndan sanatçılara sopa

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında bu akşam saat 20.00’de Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda düzenlenecek “Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması”nın finalini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı orkestra, topluluk ve korolarda görev yapan bütün sanatçılara ve idari personele izleme zorunluluğu getirildi. Bu zorlamanın hiçbir yasal temeli bulunmadığı hukukçular tarafından ifade edilirken, TRT’de canlı yayınlanacak etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılacağı için, ilgili genel müdürlük yöneticilerinin salonu doldurma kaygısı taşıdığı belirtiliyor.

Öte yandan, söz konusu zorlamanın ideolojik ve siyasal bir nedeni olduğu da görülüyor. Düzenlenen yarışma, ağırlıklı olarak, tartışmalı biçimde tanımlanan “Türk Müziği” ve dini/tasavvufi dallarını içeriyor. Nitekim, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Ahmet Özhan ve Ufuk Yürüç’ün yedi kişilik jürideki üç dini müzik sanatçısı oldukları ve konumları dikkate alındığında, yarışmacıların dini müzik tercihlerinin hiç de az olmayacağı öngörülebilir. Dolayısıyla, başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Ankara Devlet Çoksesli Korosu üyeleri olmak üzere, bütün sanatçılar ve idari personel, kendi iradeleri dışında bu müzikleri resmi dayatma ile dinleyecekler.