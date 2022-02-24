Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy, polis memuruna şemsiye tutturup çantasını taşıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un sosyal medya paylaşımıyla büyük bir tepki topladı. Ersoy'a koruma polisi tahsis edildiği ortaya çıkarken, polisin Ersoy'un çantasını taşıyıp, şemsiye tuttuğu görülüyor.

"Her şehri ünlüsüyle geziyoruz" sloganıyla kurulan ve Pervin Ersoy'un başında olduğu "Rotahane" organizasyonu çerçevesinde yapılan Kahramanmaraş gezisi bu görüntülere sahne oldu.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Bakan eşine polis koruması tahsis edildiği görülürken Ersoy, polis memurunun kendisine şemsiye tutup, çantasını taşıdığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Polise taşıtılan çantanın bedeli ise yaklaşık 131 bin lira.

Gelen tepkiler üzerine, Ersoy paylaşımını sildi. Görüntüler Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

İşte o görüntüler:

Tarihin ve Kültürün Birleştiği Yer

📍Bahtiyar Yokuşu



Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. @MehmetNuriErsoy'un Kıymetli Eşi Pervin Ersoy hanımefendi ve beraberindeki heyeti Tarihi Bahtiyar Yokuşu'muzda misafir ettik. pic.twitter.com/3kaBm4NuCe — Necati OKAY (@necatiokay) February 22, 2022

Daha önce de el öptürmüştü

Pervin Ersoy'un daha önce elini öptürdüğü işçiye 100 dolar verdiği kareyi paylaşması büyük tepki çekmiş, tepkiler sonrası Ersoy kareyi kaldırmıştı.