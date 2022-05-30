Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Melek Mosso açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konseri İslamcıların hedef göstermesinin ardından iptal edilen Melek Mosso'nun bu hafta bakanlık tarafından düzenlenecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacağını söyledi.

FOX TV'de programına katıldığı İsmail Küçükkaya'nın son dönemde arka arkaya gelen konser ve festival iptalleri ile müzik yasaklarını gündeme getirmesi üzerine konuşan Ersoy, "Melek Mosso dediğiniz için söylüyorum, Melek Mosso Kültür Yolu Festivali'nde çıkıyor" dedi. Ersoy, "10 bin tane sanatçının katıldığı, 2 binden fazla etkinlikten bahsediyoruz. Melek Mosso da bu haftaki programda, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali içinde var" ifadelerini kullandı.