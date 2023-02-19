Külliyedeki 'kalp gözü açık hocalar'ın seçim için işaret ettiği tarihi yazdı

Kahramanmaraş'ta 40 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından 14 Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen seçimlerin ertelenme ihtimali gündeme geldi.

AKP'li Bülent Arınç'ın da Anayasa değişikliği önerip seçimlerin ertelenebileceğini söylemesi, tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun depremin etkilediği 10 kentteki seçmenlerle ilgili çalışması sürerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki net fikrinin bilinmediği iddia ediliyor.

'Kalp gözü açık hocalar ısrarcı'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, bugün yayınlanan "Erdoğan’ın en zor dönemi" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ta ısrar edeceğini ileri sürdü.

Bozkurt şunları yazdı:

"Erdoğan seçimler için 14 Mayıs tarihinde ısrar edecektir. Çünkü önemsediği 'kalp gözü açık' hocalar o tarihi işaret ettiler. Bu aynı zamanda onun siyasetinin de gereği. Aynı zamanda bir seçim ertelemesi olacak ise bunu kendisinin değil YSK’nın yapması için de 14 Mayıs’ta ısrarcı olacak. YSK seçimleri 14 Mayıs’a “yetiştiremem” derse bu erteleme kararı cumhur ittifakı bileşenlerinden değil, bir devlet kurumundan YSK’dan gelecek. Bu karar politik olarak da Erdoğan’ı rahatlatacaktır. Hatta tanıdığımız Erdoğan buradan bir mağduriyet bile çıkarabilir. MHP’nin de seçim erteleme işine sıcak bakmadığı da bir biçimde kulis bilgisi olarak sızdırıldı."

Sedat Bozkurt daha önceki yazılarında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "astrolog ya da medyum" olmadığını ancak "sık sık kalp gözü açık hocalarla yapılan ritüeller" yapıldığını iddia etmişti.

'İttifak Arınç'tan rahatsız'

Bozkurt, Arınç'ın sözlerinin Cumhur İttifakı'nı rahatsız ettiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"Arınç’ın, AKP üyesi olmasına karşın parti ile organik bir ilişkisi yok. AKP adına da cumhur ittifakı adına da bir pozisyon alması çok mümkün değil. Söyledikleri doğru bile olsa ilk itiraz MHP kanadından gelecektir. Teknik olarak bir konunun altını çiziyor Arınç açıklamasında, seçimlerin ancak anayasa değişikliği ile mümkün olabileceğini ve bunun için de Cumhurbaşkanının liderlerle bir araya gelmesi gerektiğini kaydediyor. Anayasayı değiştirmekten bile zor bir şeyden bahsediyor yani. Zamanlaması açısından eleştirilse de bu bir tespittir. Arınç’ın açıklamasından cumhur ittifakının hiç de hoşnut olmadığının altını çizelim. Bu meselenin Arınç üzerinden tartışılması ilk olarak cumhur ittifakında rahatsızlık yarattı. Belki başka bir zeminde başka bir siyasi aktörün açıklamasıyla gündeme gelmesini istiyorlardı."

Enkaz talimatı gitmiş

Sedat Bozkurt, iktidarın deprem bölgesinde "kötü görüntü veren" enkazların kaldırılması için talimat verdiğini kaydetti:

"Bütün kriz dönemlerinde olduğu gibi muhtelif aralıklarla kendisini sessizliği yatırıyor, ortalıkta gözükmüyor. Şimdi planı belli, altında cenazeler de olsa kötü görüntü veren enkazlar tamamen kaldırılacak. Bunun için bütün büyük müteahhitlere talimatlar verildi. Temizliğin ardından hemen temeller atılacak ve nisan ayında birkaç katı çıkmış binlerce konut önünde çekilmiş fotoğraf kareleri paylaşılacak. İnşaat üzerinden yine piyasaya bol miktarda para da sürülecektir. Erdoğan ekonomisinin en önemli ayağıdır bu aynı zamanda."