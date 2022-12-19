Külliyede yapılan EYT zirvesinin detaylarını anlattı

Eski CHP'li milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında yaptığı açıklama ile Beştepe kulislerinde konuşulan EYT meselesini anlattı.

Yarkadaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin detaylarını anlattı.

'İş dünyası istemiyor'

Yarkadaş, "Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı ve Hazine Bakanını saraya davet edip EYT ile ilgili bilgi aldı. Benim AK Partili isimlerden edindiğim bilgi; Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin ‘Biz bu işin altından kalkamayız’ demiş. Sayın Nebati de Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘İş dünyasının EYT’yi istemediğini, çünkü EYT’li sayısının özel sektörde yüzde 87’ye vardığını, diğerinin kamu kurumlarında çalıştığını’ söyledi. Bunun hem özel sektöre hem de devlete yük getireceğini söylemişler" dedi.

'EYT'yi çözmezsek seçimi kazanamayız'

Yarkadaş, "Bugün konuştuğum AK Parti’nin etkili isimleri ‘Bu EYT meselesini bizim bir an önce çözmemiz lazım. Çünkü bunu çözmediğimiz takdirde seçmenin beklentisine yanıt veremeyiz’ diyor." ifadelerini kullandı.