Kullanan kalmadı, o da tarihe karışıyor: Internet Explorer için tarih verildi

Microsoft, Şubat ayında Edge için Windows 10 sistemlerinde Internet Explorer 11’i kalıcı olarak devre dışı bırakacak bir güncelleme yayınlayacak. Microsoft bir güncellemede, Internet Explorer’ın aşamalı olarak kaldırılması ve devre dışı bırakılması hakkında daha fazla bilgi sağladı. Şirket bir süredir desteği durdurmuştu, ancak şimdi kalıcı olarak kaldırılmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı sundu.

Bu yılın Haziran ayında Microsoft tarafından kapatılmış olan Internet Explorer 11, Windows’ta tamamen devre dışı bırakılmaya hazırlanıyor. Şirketten gelen son açıklamada, Internet Explorer 11’in devre dışı bırakılması için son tarihin 14 Şubat 2023 olduğu ifade edildi.

Microsoft yıl boyunca yaptığı açıklamalarda eski tarayıcının yalnızca Windows Update ile kaldıracağını duyurmuştu, ancak planda değişikliğe gitti. Şirket, Windows 10’da Edge için Internet Explorer’ı devre dışı bırakacak bir güncelleme paylaşacağını söyledi.

Microsoft daha önce Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için Edge desteği sunmaya başladı. Bu nedenle Şubat ayında devre dışı bırakılan Internet Explorer 11, otomatik olarak Chromium tabanlı Edge’e yönlendirecek.

Şirket ayrıca 23 Mayıs’ta yayınlanması planlanan güncellemeyle birlikte Başlat menüsü, görev çubuğu ve sistemdeki simgeler gibi Internet Explorer’ın referans görsellerini de kaldıracak. Bu şekilde IE’nin tüm referansları Edge’e çevrilecek.

Microsoft, yeni tarayıcısı Microsoft Edge için tasarladığı yerleşik Internet Explorer modu (IE modu) aracılığıyla Internet Explorer tabanlı web sitelerini ve uygulamaları desteklemeye devam edecek. Yalnızca Internet Explorer 11’de çalışan siteler, “Sitenin Internet Explorer’da yeniden yüklenmesine izin ver” komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.