Kullanamadıkları internetin faturasını ödüyorlar: Köylüler isyan etti

Çanakkale'de Lapseki’nin Bağcılar köyünde internet bağlantısı kablolar çalındığı için kesildi. Yaklaşık bir yıldır internet bağlantısı olmayan köylüler, köy meydanında toplanarak yetkililere çağrıda bulundu.

Köylüler adına konuşan Fatma Çeneli, “Bir yıldır internetimiz yok. Kablolarımız çalındı. İlgili mercilere şikayette bulunduk, ilgilenen olmadı. İlkokul, ortaokul; bütün öğrenciler mağdur” dedi.

Derslerinden geri kalan öğrenciler ise “Ödevlerimiz oluyor, yapamıyoruz. İnternetimizi geri istiyoruz” dedi.

Bağcılar köyü sakinleri bir yıldır internet bağlantısı olmadığı halde her ay fatura ödemek zorunda bırakılıyor. (ANKA)