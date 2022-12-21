Kulislerde konuşulanlar: 'İmamoğlu'na yeni dava gelebilir'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yeni bir dava açılabileceği konuşuluyor.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, özellikle CHP'de yeni bir davanın yolda olduğu konusu üzerinde yoğunlaşıldığını söyledi.

"Anlattıklarına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uzun süre önce dile getirdiği, 'belediye kadroları içinde terör ile iltisaklı kişilerin olduğuna' dönük iddiası üzerinden Büyükşehir Belediyesi bir soruşturma geçirmişti. Ancak herhangi bir olguya rastlanmadığı belirtilmişti" diyen Sarıkaya, edindiği bilgileri şöyle paylaştı:

"Ancak yakın zamanda ikinci bir müfettiş görevlendirilmiş ve Büyükşehir’de yeni bir inceleme başlatılmış. Yine iddialarına göre ikinci müfettiş 105 belediye çalışanını terörle iltisaklı bulduğunu belirten rapor vermiş.

'Terörden açığa alabilir'

Üzerinde durdukları böyle bir sürecin başlaması halinde İmamoğlu’nun terör örgütleriyle iltisaklı kişileri işe alıp, onlara destek olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılıp görevinden açığa alınması.

Bunun cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde olma ihtimali üzerinde de durulmuş. Hukukçular, 'Ahmak…' sözünün kanun gereği belediyedeki göreviyle alakalı olmadığı için İçişleri Bakanı’nın açığa alma yetkisinin bulunmadığını anımsatmış.

Ancak terör ile ilgili konularda Bakanlık yetkisinin bulunduğuna vurgu yapmış. Buna karşı nasıl bir siyasi taktik geliştirmeleri gerektiği üzerinde durulmuş. Beklenti 6’lı Masa ile de bağlantılı kalarak bu tür gelişmelere karşı kamuoyu oluşumunu sağlamak."