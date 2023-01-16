Kulisler hareketli: EYT'de tarih bilmecesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için başlatılan çalışmanın “nihai halini aldığını” açıklamasının üzerinden 2 haftadan fazla zaman geçti.

Gazete Duvar'ın haberine göre; sözleşmeli personelin kadroya geçişini düzenleyen yasa teklifini açıklayan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT ile ilgili ise, “Taslak metin henüz Meclise gelmedi. Bu konuda bizden takvim beklemeyin. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da aynı gün "Şubat ortalarında biter diye umut ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in son açıklaması ise "Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir" oldu.

Kulisler hareketli

Peki aralık ayı sonunda nihai aşamaya geldiği açıklanan EYT neden bir türlü Meclis’e sunulamıyor? AKP kulislerine göre, bunun temel nedeni maliyeti! Öyle ki parti içinde “seçim sonrasına kalması” da konuşulmuş ama "Bundan geri adım seçimin seyrini değiştirir, hayal kırıklığı yaratır, seçmenin güvenini sarsar" gibi itirazlarla reddedilmiş.

Şu an Çalışma ve Hazine Bakanlığı arasında çalışmaların devam ettiği, özellikle özel firmalara alt yapı çalışmaları için süre tanındığı için gecikme yaşandığı kaydediliyor. Bunlar kısa sürede sonuçlansa da hiç kimse EYT için kesin bir tarih veremiyor.