Kulisler hareketli: AKP'nin seçim hesapları... 'Ankara'da bir söylenti dolaşıyor'

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru hızla ilerliyor.

Halk TV yazarı Barış Soydan, bugünkü köşesinde, "AKP’nin seçim hesapları: Marketlere tam saha baskı" başlığıyla dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Soydan yazısında, iktidar partisi içinde ekonomi yönetiminde değişiklik/ görev talep edenlerin seçime kadar bunu artık mümkün görmediğini belirtti.

Soydan yazısında, "Seçime artık çok kısa süre kaldı. İktidar partisi içinde ekonomi yönetiminde değişiklik talep edenler ve/veya görev talep edenlerin seçime kadar bunu artık mümkün görmediği ve riskli olarak değerlendirdiği için vazgeçtiği konuşuluyor" dedi.

Kulis bilgilerini aktaran Soydan yazısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası’ndan gıda fiyatlarına ilişkin bir çalışma istediğini söyledi. Soydan yazısında, "Ankara’daki bir kaynağım bu talebi “Herhalde zincir marketler ve tedarikçiler üzerinde ürün ürün, kalem kalem baskı kurmayı planlıyorlar” şeklinde yorumladı" ifadelerine yer verdi.