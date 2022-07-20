Kulis | 'Üst düzey AKP'li isim Ankara'daki gayrimenkullerini elden çıkarıyor'

Halk TV yazarı Barış Soydan, AKP içindeki bazı ileri gelen isimlerin ekonomide yaşanan kötü gidişattan rahatsızlık duyduklarını ve bunu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini yazdı.

Soydan "Hayati Yazıcı’nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekonominin içinde bulunduğu duruma dair endişelerini aktarmaya çalıştığı, 'Acil bir şeyler yapma ihtiyacı var' dediği iddia ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan, Yazıcı’ya işlerin rayına gireceği, az kaldığı cevabını vermiş" ifadelerini kullandı.

Soydan, AKP'de zaman zaman önemli görevlerde bulunmuş bir siyasetçinin Ankara'daki gayrimenkullerini elinden çıkardığının iddia edildiğini belirterek "Buna dair, hem de parti içinde yapılan ilginç bir yorum var: 'Abi kaçıyorlar.' Bu bir yakıştırma olabilir. Ama parti tabanındaki psikolojiyi göstermesi açısından hayli ilginç bir yakıştırma" ifadelerini kullandı.

Soydan yazısında Binali Yıldırım’ın ekonomiyle ilgili eleştirilerini dile getirmeye devam ettiğini, Erdoğan'a “Gençler ve şehirlerde oy kaybımız ortada, dengeli gitmemiz ve merkezi hedeflememiz lazım, yoksa İyi Parti tahminimizden daha fazla oy koparabilir” dediğini söyledi.