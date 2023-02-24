Kulis: 'Seçim tarihi belli oldu, son ana kadar açıklanmayacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, partili bazı kurmayların katıldığı toplantıda seçim hazırlıklarının gündeme geldiği belirtildi. “Seçim tarihinin 14 Mayıs olması konusunda görüş birliği olduğu” ifade edilirken, toplantıda Erdoğan’ın da “sık sık bakanları arayarak talimatlar verdiği” ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, bu kapsamda Erdoğan’ın, Çevre Bakanı Murat Kurum’a, depremden etkilenen illerde hızlıca öncelikle konteyner kentler kurulması ve ardından konut çalışmalarının hızlandırılması yönünde talimat verdiği belirtilirken, kentlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik projelerin de partinin seçim beyannamesinde yer alacağı ifade ediliyor.

AKP'nin daha önce açıkladığı “Yeter, söz milletin” sloganını bu doğrultuda değiştireceği, “Büyük Türkiye’yi İnşa Süreci: Türkiye Yüzyılı Dayanışması” teması üzerinde duracağı aktarıldı. Bu tema için kullanılacak sloganın ise “Hemen şimdi” olacağı belirtildi.

Seçimlerin 14 Mayıs’ta olacağı öne sürülürken, Erdoğan’ın seçim tarihi ile ilgili açıklamayı “son ana kadar bekleteceği” belirtiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden birinin “2 Mart’ta bir araya gelecek Altılı Masa'yı köşeye sıkıştırmak olduğu” dillendiriliyor.