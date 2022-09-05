Kulis: Saray'daki istifaları Erdoğan istedi

Ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca istifa ettiğini duyurmuş, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun da istifa ettiği iddia edilmişti.

Milliyet yazarı Didem Özel Tümer'in aktardığına göre geçen perşembe günü yapılan AKP MYK Toplantısında "son dönemin güncel tartışma konuları, sosyal medyada fitili tutuşturulan iddialar ve bunlara bağlı iki cumhurbaşkanı danışmanının istifası da" gündeme geldi. Tümer, toplatıyla ilgili kulisleri şöyle aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kurul üyelerine, istifaları kendisinin istediğini belirterek, 'Bizimle doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu düşünülebilecek herkesin, muhalefete malzeme verecek her türlü tutum ve davranışlardan uzak durması şarttır' demiş. Milletvekili listelerinin son derece önemli ve seçim sonucunda belirleyici olacağı sıklıkla konuşulurken, Erdoğan’ın bu vurgusunun yeni döneme dair bir işaret olarak değerlendirilerek, heyecan yarattığı söylenebilir."