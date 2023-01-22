Kulis: Saray'da 'kalp gözü açık' hocalarla sık sık ritüeller yapılıyor

Gazeteci Sedat Bozkurt, "Sarayda astrolog da medyum da yok. En azından ben var olduğuna ilişkin bir bilgiye, araştırmama karşın ulaşamadım. Ama sık sık 'kalp gözü açık' hocalarla yapılan ritüeller var" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ritüeller için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne farklı kişilerin davet edildiğini aktaran Bozkurt, "İlk akla gelen isim Hacı Bayram Camii çevresinde cemaati örgütlü olan Halim Hoca. Aynı zamanda Yargıda da çok etkin olduğu söylenen İlim Yayma Derneği başkanı. Aileye de hayli yakın" dedi.

Bozkurt'un Kısa Dalga'da yayımlanan "Sarayda medyum mu var?" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

Seçimlerin 14 Mayıs’a alınması üzerine, nedenleri konusunda pek çok soruya yanıt bulunamayınca gözler astrolojiye çevrildi. Son zamanlarda bu çok sık yapılıyor. Çünkü bazı astrologlar seçimlerin mayıs ayında yapılacağını, hatta 14’ünde yapılacağını söylemiş. Aynı zamanda seçim yapılmayacağını söyleyenlere de rastlanıyor. Ama 'tutturanlar' her zaman daha etkilidir.

Erdoğan’ın zaman zaman aldığı ve ilginç tarihlere rastlayan kararları, astrolojiyle bir şekilde bağ kurulmasını olanaklı kılıyor. Aynen 14 Mayıs gibi. Bu nedenle hemen 'Saraydaki astrolog kim' soruları sorulmaya başlandı. Mesele 'var mı?' kısmını aşarak 'kim?' sorusuna kadar geldi.

'Bu iş için farklı hocalar konuk ediliyor'

Sarayda astrolog da medyum da yok. En azından ben var olduğuna ilişkin bir bilgiye, araştırmama karşın ulaşamadım. Ama sık sık 'kalp gözü açık' hocalarla yapılan ritüeller var. Bunlar zikir gibi değil de dua okuma, rüya yorumlama ve geleceğe ilişkin, medyumlar kadar iddialı olmasa da bilgiler verme gibi dini çok zorlamayan faaliyetler. Erdoğan’ın aldığı kararlarda bu ritüellerin ilgisi var mı? Mümkün gözüküyor.

Sarayda bu iş için farklı hocalar konuk ediliyor. İlk akla gelen isim Hacı Bayram Camii çevresinde cemaati örgütlü olan Halim Hoca. Aynı zamanda Yargıda da çok etkin olduğu söylenen İlim Yayma Derneği başkanı. Aileye de hayli yakın.

'Ebced analizi Erdoğan ve çevresi için çok önemli'

Radikal gazetesinde yazarken Akif Beki 2003 yılında Erdoğan’ın Ebced analizini aktarmış. O analize göre 68 yaşında Erdoğan’ın yaşam öyküsünde radikal bir kırılma meydana gelecek. Bu yıla denk geliyor yani. Ebced analizi Erdoğan ve çevresi için çok önemlidir. Çünkü bu ilginç analiz yöntemi tamamen İslami’dir.

Muhafazakâr kesimde dini olarak cemaate liderlik edenlere hep insan üstü bir güç vehmedilir. Bu mesele insanlık tarihi kadar eskidir aslında. Osmanlı’da da medyumlar, cinci hocalar, üfürükçüler çok meşhurdur. Bazı padişahların bunların kontrolüne girdiği bile aktarılır. Dünyada da Nostradamus başta olmak üzere benzer öyküler vardır. Bu biraz insanın çaresizliğinin de ürünüdür hayat karşısında."