Kulis: Sansür yasası kadük olma yolunda

AKP ve MHP’nin hazırladığı ve kamuoyunda “sansür yasası” olarak da bilinen dezenformasyon yasa önerisi “kadük” olma yolunda. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu imzalı habere göre TBMM’ye gelen teklifte yer alan 29. madde, hem basın yayın meslek kuruluşları hem de muhalefet tarafından sert şekilde eleştirildi.

Söz konusu maddenin gazetecilere yönelik “niyet beyanının önünü açacağına” yönelik endişeler Cumhur İttifakı’nda da dile getirildi ve söz konusu teklifin, muhalefet ile yürütülen görüşmelerin ardından “yeniden incelenmek üzere” TBMM Genel Kurul gündemine alınmadı.

Önerinin önceki gün de “yeni yasama yılına kaldığı” açıklandı. Ancak AKP kanadı, bu teklifin “yeni yasama döneminde, yani ekim ayında da gündeme gelmeyebileceğini ve bir anlamda kadük kalacağını” düşünüyor.

AKP kanadı ayrıca gelecek yasama döneminde tüm milletvekillerinin “seçime odaklanacağının” altını çiziyor. AKP’li kurmaylar, “2023’te seçim var. Bir yandan da hem iç politikada hem de dış politikada yürütülen bir süreç var. O nedenle böylesi bir dönemde bu teklifin yeniden genel kurul gündemine gelmesi çok mümkün görünmüyor” değerlendirmesini yapıyor.

AKP kanadında da teklifte yer alan bazı maddelerin “anayasaya aykırılık içerdiği” kaydediliyor. İktidarın üzerinde durduğu en önemli noktanın “teklifle getirilen cezalar olduğunun” altı çiziliyor. Söz konusu cezaların hukuken uygulama aşamasında “pek çok haksız karar çıkmasına da neden olacağı” ifade ediliyor.