Kulis: Millet İttifakı ortak adayını 2 Mart'ta belirleyemeyebilir

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun altı muhalefet partisinin gerçekleştireceği toplantı öncesinde yaptığı "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek" açıklaması, ortak adayın aynı gün açıklanabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Tarih tartışmalarını İYİP yetkililerine soran Sözcü yazarı Aytunç Erkin, "2 Mart'ta adayın kesin olarak belirleneceğinin değil, aday isim üzerinde konuşulacağının vurgulandığını" aktardı.

Beklentilere rağmen 2 Mart'ta ortak üzerine "kesin bir karar"ın çıkmayabileceğini belirten Erkin, yazısında şu sözlere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun talebiyle gerçekleşen ve Akşener'in makamında gerçekleşen kahvaltılı sohbetle ilgili iki taraf da “susma” kararı aldı. Bildiğimiz, CHP liderinin yakın çevresine “Sorun yok, her şey yolunda” cümlesini kurduğu, İYİ Parti cenahında ise yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından medyada yayılan “Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda uzlaşma sağlandı. Cumhurbaşkanlığı konusunda pazarlık yapılıyor” kulisine sert tepki gösterdiği! ...

Biraz deşince… Kürşad Zorlu'nun “ilan edilen ilkeler çerçevesinde” cümlesinin önemli olduğu bilgisine ulaştım. Kulislerde, 26 Ocak'ta yapılan Altılı Masa toplantısı bildirisine atıfta bulunulduğu bilgisine ulaştım. Ne diyordu o açıklamada: “…Toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. (26 Ocak 2023/Altılı Masa açıklaması/İYİ Parti Genel Merkezi)”

İYİ Parti'nin “ilan edilen ilkeleri” şunlar: “İstişare, uzlaşı ve halkın tercihleri.” Kılıçdaroğlu-Akşener buluşmasından sonra yazılanların doğru olmadığı yani “CHP liderinin isminde uzlaşıldığı” bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca kafalar iyice karıştı.

...

Ben de İYİ Partili kaynaklara sordum. Zorlu'nun açıklamasına dair, “2 Mart'ta adayın kesin olarak belirleneceğinin değil aday isim üzerinde konuşulacağının vurgulandığını” ifade ettiler. Bir üst düzey yetkili şöyle dedi: “Dün sözcümüzün açıklamasındaki vurgu, millet ittifakının son bildirisinde de yer aldığı üzere adayın ve usulün konuşulacağına yönelik ortak iradenin bir yansımasıdır.”

Anladığım kadarıyla 2 Mart'ta aday konusu ve ismi masada konuşulacak ama kesin bir karar çıkmayabilir."