Kulis: Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması gündemde

Dünyayı 2 yıldan uzun bir süre esir alan koronavirüs salgını sürüyor. Bazı Batı ülkelerinde arka arkaya sınırlamalar kaldırılırken, Türkiye’de de gözler Ramazan Bayramı sonrasında alınacak Bilim Kurulu ve Kabine kararlarına çevrildi. Ramazan boyunca artan hareketliliğin vaka sayılarına ve hastanelere yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme geleceği konuşuluyor.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın’ın kulis haberine göre, bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.