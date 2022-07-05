Kulis: İşte altılı masanın ana konusu

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yazısında, "Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 28 Ağustos’ta yapılacak olan altıncı toplantıya kadar yapılacakların listesinin çıkacağını ve kamuoyunun kendi faydasına nelerin yapılacağı konusunda gelecek toplantı fikir sahibi olacağı belirtildi. İletişim Komisyonu’nun kurulmasının da bu açıdan önemine vurgu yapıldı" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, seçim tarihine yönelik de şunları kaydetti:

"Liderlerin beklentilerine yönelik durum da bu konu gibi biraz farklı. Bazıları ekonominin durumundan yola çıkarak Kasım ayında erken seçimin olabileceğine yönelik beklentisini diri tutuyor. Ancak ağırlıklı bölümü seçimin gelecek Mayıs ayında yapılacağı kanısında…

Eğer Kasım’da bir seçim olacaksa da Kanun gereği Eylül’de kararının alınması gerektiği için zaten bu tarihte aday belirlemek için zorunlu toplanmaları gerekecek. Şurası açık ki farklı siyasal kültür ve ideolojiden gelen altı partide adaylık konusu en basit mesele gibi duruyor…"

