Kulis: İktidar, ekonomi yüzünden mesafeli olan seçmene operasyonları anlatacak

Türkiye’de yurttaşlar enerjiden, barınmaya, gıdadan temel tüketim ihtiyaçlarına yapılan fahiş zamlarla açlık ve işsizlik kıskacında adeta hayatta kalma mücadelesi verirken, 2023 seçimleri için çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı’nın ekonomi nedeniyle kendisine mesafeli duran seçmene karşı operasyonları anlatacağı öğrenildi.

Bu kapsamda AKP ve MHP’nin saha çalışmalarında, bugüne dek yürütülen yurtiçi operasyonlar ile sınır ötesi harekatlarının yurttaşlara anlatılacağı belirtildi. AKP hükümeti, yurt dışında yaptığı harekatlarda sivil can kayıplarıyla suçlanırken, operasyonlar sırasında yaşanan asker ölümleri haberleri de gelmeye devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre seçime yönelik saha çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı bileşenlerinin 2023 seçimlerindeki stratejisi de belli oldu.

İttifak, ekonomi nedeniyle kendisine mesafeli duran seçmene karşı sahada hükümetin düzenlediği operasyonların anlatılacağı öğrenildi. Bugüne dek başta “Fırat Kalkanı, Pençe Kaplan, Pençe Kilit, Zeytin Dalı, Barış Pınarı” gibi operasyonlar olmak üzere yurttaşlara operasyonlarda ‘Türkiye’nin elde ettiği kazanımların’ anlatılacağı ifade edildi. İktidar kanadının ayrıca sahada yurttaşlarla yaptığı temaslarda “terörü tamamen bitirme hedefini” anlatarak, operasyonların bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini söyleyeceği belirtildi.

‘Muhalefete gelirse kazanımlar sekteye uğrar' iddiası

Öte yandan iktidar kanadının, “seçimleri muhalefetin kazanması halinde gerek yurtiçinde ve dışında yürütülen terörle mücadele operasyonlarının, gerekse dış politikada edinilen kazanımların sekteye uğrayacağı” iddiasını kullanacağı da öğrenildi.

‘Ekonomik krizi salgınla açıklayın' tezi

İktidarın yaşanan ekonomik krizle ilgili ise ‘salgınla birlikte tüm dünyada ekonomik krizlerin baş gösterdiği’ tezi üzerinden saha çalışmaları yürüteceği öğrenildi.