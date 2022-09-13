Kulis: Erken seçim tarihini ve Nebati'nin yerine geçecek bakanı açıkladı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, katıldığı programda Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişeceğini iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili olarak edindiği kulis bilgisini paylaşan Zeyrek, Ankara'da iki haftadır Nureddin Nebati'nin görevden alınacağını duyduğunu belirtti.

Yeni bakanı da açıkladı

Zeyrek, bakanlık için Mehmet Şimşek ile görüşüldüğünü de iddia etti.

Erken seçim tarihi

Öte yandan Zeyrek, erken seçim için tarihin 14 Mayıs olabileceğinin konuşulduğunu kulis bilgisini de paylaştı.