Kulis: 'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün Saray'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Erdoğan, Bahçeli'nin 1 Ocak’taki doğum gününü, üzerinde üç hilal bulunan bir pastayla kutladı.

Söz konusu görüşmeye ilişkin AKP kulislerinde konuşulanları, tv100 ekranlarında yayımlanan Sağlı Sollu programında Gazeteci Barış Yarkadaş aktardı.

T24'teki habere göre Yarkadaş, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra AKP'li isimlerle görüştüğünü belirterek, "Bugün Erdoğan’la Bahçeli’nin görüşmesinin öncesi ve sonrasında tanıdığım AK Partilileri aradım, seçimlerin 9 Nisan 2023 tarihinde yapılmasının konuşulduğu hatta listelere girmesi beklenen İl Başkanlarının önümüzdeki günlerde istifalarının alınacağı söylendi" dedi.