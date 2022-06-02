Kulis: Erdoğan kızdı... AKP'li vekillere 'Meclis'e gidin' talimatı

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelere AKP'li milletvekillerinden az sayıda katılım olması nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarıda bulundu.

‘Yoklamalı açılış'

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelere son dönemde az sayıda milletvekilinin katılması Erdoğan’ı kızdırdı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Erdoğan, AKP’li vekillere “Meclis faaliyetlerini aksatmaması ve her milletvekilinin genel kurula katılması yönünde” talimat verdi.

Güzel'in 'milletvekilliğinin düşürülmek istenmesinin' de etkili olduğu iddiası

Bunun üzerine genel kurulda, önceki gün “yoklamalı açılış” kararı alındı. Meclis İçtüzüğü’ne göre, TBMM Genel Kurulu toplantısının başlayabilmesi için “toplantı yeter sayısı” gerekiyor. Yoklamada “yeterli üye sayısına” ulaşılamaması halinde oturumu yöneten başkan genel kurulu kapatıyor.

TBMM Genel Kurulu, önceki gün, “yoklamalı açılış” kararı sonrasında toplandı. Çok sayıda milletvekilinin de genel kurula geldiği görüldü. Söz konusu kararın alınmasında HDP’li Semra Güzel’in “milletvekilliğinin düşürülmek istenmesinin” de etkili olduğu belirtildi.

TBMM İçtüzüğü’ne göre, bir milletvekili, Meclis çalışmalarına “özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa milletvekilliği düşürülüyor.