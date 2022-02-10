Kulis: Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yeni gelişme, İYİP yeşil ışık yaktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik "Biz erken seçim istiyoruz. Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim" sözleri sonrası İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Kılıçdaroğlu adaylığa bir adım daha yaklaştı. Akşener’in de “Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına itiraz etmeyeceği” öne sürüldü. Akşener’in bu konuda kararı CHP’ye bıraktığı, gerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gerekse CHP’nin göstereceği bir başka isme itiraz etmeyeceği iddia edildi.

'Faturası ağır olur'

Ancak Akşener’in, “Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse, bunun CHP’ye faturası ağır olur” dediği belirtildi. İYİP kanadı, Akşener’in, “Başbakanlığa adayım” şeklindeki açıklamalarını anımsattı. İYİP'in stratejisini çok önceden kurduğu ve “Akşener’in bu açıklamayla Millet İttifakı’nın önünü açtığı” ifade edildi.