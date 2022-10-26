Kulis: CHP'nin Anayasa değişikliğine 'evet' şartı belli oldu

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Anayasa" hamlesi sonrası kuliste konuşulanları yazdı.

Aydemir, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis’te çok konuşulan konulardan biri de AK Parti’nin başörtüsü ve aile konularında Anayasa’da yapacağı değişikliğin referanduma götürülmesi ve seçim sandığı ile birlikte bu değişikliğin de vatandaşın onayına sunulması iddiasıydı. CHP bu konuda oldukça iddialı…

CHP, Meclis’e sunulan üç maddelik kanun teklifinin sorunu kökten çözeceğini ve varsa bütün mağduriyetleri gidereceğini ve bu konunun bir daha dönülmemek üzere tarihe kaldıracağını savunuyor…

CHP’nin kanun teklifinde, “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” deniliyor.

Anayasa değişiklik teklifini destekleyip desteklemeyeceklerini sorduğumda CHP’nin bu konudaki tavrının net olduğunu söylüyorlar. CHP'nin AK Parti'nin Anayasa değişikliğine şu koşulla evet diyeceğini öğreniyoruz:

'Bizim kanun teklifimizi aynen getirip Anayasa’ya koyalım derlerse buna evet deriz. Bu teklif, soruna kökten çözüm getiriyor.'

Gördüğüm kadarıyla bu pilav çok su kaldırır. Bakalım seçmen kimi daha samimi bulacak…"